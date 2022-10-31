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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:43

Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! İkinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı

Yerli otomobil Togg'da seri üretim süreci başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el otomobil sitelerinde de dikkat çeken bir hareketlilik başladı. 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı.

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