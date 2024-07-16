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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 11:20

Başkan Erdoğan duyurmuştu: İşte 81 ilde özel fırsatlar... 2024 emekliler yılı olacak!

SGK, emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kuruluşları 'emekliler.gov.tr' adresinden duyurmaya başladı. İl bazında duyurulan indirimlere sitede her gün yenileri ekleniyor. Emekliye ücretsiz maç bi- leti veren de bowlingde yüzde 20 indirim veren de var. Bazı ilçelerde ise emekliden su faturası alınmıyor.