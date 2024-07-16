Başkan Erdoğan duyurmuştu: İşte 81 ilde özel fırsatlar... 2024 emekliler yılı olacak!

Emekliye ilginç indirim ve kampanya yapanlar da var. Batman'daki bir AVM bowling oynayan emekliye yüzde 20 indirim imkanı tanırken, Daruşşafaka ise ücretsiz basketbol bileti imkanı sunuyor. Kampanyaya bazı belediyeler de katılmış durumda. Kelkit belediyesi su faturasında yüzde 15 indirim yapacağını taahhüt etti. Karabük Belediyesi ise su ve şehir içi ulaşımı emekliye sağlıyor. Bunun yanında Türk Telekom ve Ttnet yüzde 10, İşbir Yatak yüzde 20 indirim yapacağını taahhüt etmiş durumda.