Balıkesir'de işlenip 37 ülkeye satılıyor

İlçede 1982 yılında kurulan Kocaman Balıkçılık, Bandırma'da 26 bin metrekarelik arazi üzerindeki üretim tesislerinin yanı sıra Bilecik'te marine hamsi ve tereyağlı salyangoz ile her türlü dondurulmuş deniz ve tatlı su ürünlerinin üretimini yapıyor.

Kara ve deniz salyangozu, karides, kurbağa, tatlı su ıstakozu ve mavi yengecin de aralarında bulunduğu 15 ana kalemde üretimi yapılan işlenmiş su ürünleri, Avrupa Birliği, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika'daki 37 ülkeye gönderiliyor. En fazla satış salyangoz, karides ve kalamarda gerçekleştiriliyor.

Balık dışı ürünler sektörünün ciddi anlamda istihdam sağladığını belirten Kocaman, "Bunlar talebi açık olan ürünlerdir. Dolayısıyla sürdürülebilir avcılık şeklinde devam ettirmek gerekiyor. Bu bakımdan salyangoz toplayacaksanız küçüklerini toplamayacaksınız. Bu ürünlerde göçmenlik söz konusu olmadığı için bir dahaki dönem yine siz toplayacaksınız. O bakımdan toplayıcıların bilinçli davranmasını istiyoruz, elimizden geldiğince onlara eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

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Toplama ve işleme aşamalarında bazı hususlara ne kadar dikkat edilirse Türkiye'nin bu alandaki üretim, istihdam, ihracat ve döviz girdisinin o denli artacağını dile getiren Kocaman, şöyle dedi:

"Bu pazar bizim için bir nimet, iyi ya da kötü kullanmamız bizim elimizde. Kara salyangozunda 'Helix lucorum' ismindeki bizim ülkemizde çıkan cinste Türkiye dünya lideri. Müstahsillerimiz bunu toplarken ne kadar yavruları toplamayıp onların çoğalmasına imkan sağlarlarsa Türkiye'nin de pazarı o derece artar. Bunu tüm ürünlerde aynı şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim bu konuda eksik olduğumuz nokta ise ürünün tabiattan işleme tesisine gelişinde bilinçsiz toplamadan kaynaklanan zayiatlardır. Bunu azaltabilirsek o zaman çok daha randımanlı ve çok daha rekabetçi ürün çıkartmış oluruz."