  • $17,9689
  • 18,3228
  • 1027.65
  • 2856.95

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:31

Balıkesir'de işlenip 37 ülkeye satılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu firmanın tesislerinde işlenen karides, salyangoz, mavi yengeç, kalamar, tatlı su ıstakozu ve kurbağa gibi ürünler yurt dışına satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.