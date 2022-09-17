Balıkçıların palamut mesaisi! Ağlarını palamutlarla doldurdu

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Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.

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Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48), AA muhabirine, 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.

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Düzen, balık avlamak için hazırlıkları yaptıktan sonra denize açıldıklarını, balığın yoğunluğuna göre denizde kalma sürelerinin değiştiğini belirterek, balığın "kısmet işi" olduğunu söyledi.

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İğneada'dan Sinop'a kadar çok sayıda balıkçının Karadeniz'de avlandığını ifade eden Düzen, denizde tüm teknelerin birbirine saygı gösterdiğini, selamlaştığını kaydetti.

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Düzen, "Denizden ne çıkacağını kimse bilemez. Sen sadece ağını kurup 2-2,5 saat beklersin." dedi.

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Palamudun tane fiyatının 20 liraya kadar düştüğünü dile getiren Düzen, "Şu an vatandaş çok memnun. Bundan 15 gün önce iri palamudun tanesi 100 liraydı." diye konuştu.

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