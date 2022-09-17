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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:12

Balıkçıların palamut mesaisi! Ağlarını palamutlarla doldurdu

Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu.

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