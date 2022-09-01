balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı! Av yasağı bitti

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

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Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4,5 ay boyunca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

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Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla denizleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli, balıkçılarımız da çok mahir maşallah. Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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BALIKÇILARA POLİTİKA FAİZİ ÜZERİNDEN KREDİ

Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da bugünden itibaren başlayacaktır" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı.

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Karaismailoğlu, balıkçılığın zor ve meşakkatli olduğunu, balıkçıların tüm vatandaşların sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için büyük bir özveriyle çalışacaklarını, emek üreteceklerini kaydetti.

İstanbul Boğazı'nın önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Boğaz da balık göç yollarının önemli bir geçiş güzergahı. İstanbul Boğazı'nın kıyılarında Karadeniz tarafında, Marmara Denizi'nde önemli balık avlanma alanları var. Poyrazköy, Rumeli Feneri, Sarıyer bunlar tabii balıkçılıkla geçinen köylerimiz. İnşallah bu sezon verimli bir sezon olarak geçecektir." diye konuştu.

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"İSTANBUL BOĞAZI'NIN YÜKÜNÜN HAFİFLEMESİ GEREKİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en zor geçiş güzergahlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor.

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Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor."

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AV SEZONU 15 NİSAN'A DEK SÜRECEK

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

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2021-2022 su ürünleri av sezonu avcılık yoluyla üretimin yarısından fazlasını oluşturan hamsi ve lüfer açısından verimli ve bereketli geçti. Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret ediyor.

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