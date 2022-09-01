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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:45

balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı! Av yasağı bitti

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

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