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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:01

Bakanlıktan genelge yayımladı! Kıdem tazminatı değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı.

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