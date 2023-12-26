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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 14:00

Bakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladı! 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılan denetimlere ilişkin, 'Yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi.' dedi.

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