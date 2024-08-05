Babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca... Banka müdürünün hayatını değiştiren karar

"EN BÜYÜK PROBLEMLERİMİZDEN BİRİ ASLINDA ÇOBANDI"





Yaklaşık 2 yıldır hayvancılık ile uğraşan Çetin, "Ortalama 2 yıldır da kendi işimi yapmaktayım. Şu anda küçükbaş üreticiliği ve tarla tarımı ile uğraşmaktayım. Küçükbaşta en büyük problemlerimizden biri aslında çobandı.

Bizi bu karara iten en büyük sebeplerden biri de ülkemizde maalesef çoban sıkıntısından dolayı biz geldik kendi işimizi yapmaya başladık.