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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 10:18

Babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca... Banka müdürünün hayatını değiştiren karar

Kayseri'de yaşayan 35 yaşındaki Çağlar Çetin, babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı. Aynı zamanda tarımla da uğraşan Çetin, 'Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350'lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin.' dedi.