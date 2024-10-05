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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2024 Cumartesi 12:30

AVM'nin kapalı otoparkında üretiyorlar! 315 kat daha verimli

İstanbul'da lüks bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında kurulan yaklaşık 1 dönümlük tesiste topraksız ve dikey üretimle marul çeşitleri, kale, pazı, fesleğen, reyhan, kişniş, mizuna, pak choi (Çin lahanası) ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler üretiliyor.