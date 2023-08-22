Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Balıkçılar gün sayıyor

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Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer'de dron ile çekilen görüntülerde balıkçılar teknelerini limana çekip, teknelerin bakımını ve eskimiş ağlarını ilmek ilmek tamir edip yeniliyor.

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Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut, istavrit ve hamsinin bol olmasını beklediklerini kaydetti.

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Balıkçı olan Ahmet Girit "İnşallah balık tutulur. Halkımızda rahat rahat balıkta yer. Teknelerin ve ağların bakımları var. Personel paraları var. Hepsini tamamladıktan sonra 1 Eylül'de inşallah denize çıkacağız.

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3 aydan beri ağlara bakım yapıyoruz daha bitiremedik. El işi olduğu için zor. Allah denize balık verdiği sürede inşallah bütün camia tutar. Herkes rahat eder. Halkımızda ucuz balık yer. İlk palamut, istavrit ve hamsi çıkar" şeklinde konuştu.

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Atilla Kurul, "Teknenin macunu yapıyorum. Her tekne sahibi her işten anlamaz. Yardımcı oluyorum komşum.

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Kuruduktan sonra zımparasını yapacağız. Bu sene hamsi olursa olur. Çinekop ve istavrit tutarsak ekmek yeriz. Yoksa çiftlik balığına mahkumuz" dedi.

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