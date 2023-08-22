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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 13:39

Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Balıkçılar gün sayıyor

1 Eylül'de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.

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