Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0504
  • 37,6862
  • 2716.3
  • 9949.94

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 11:01

Av sezonu bereketli açıldı! Karadeniz'den palamut fışkırıyor...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü.