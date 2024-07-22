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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 14:40

Atıksız alışveriş imkanı! Tarım Kredi'den 'Sıfır Market'

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından tasarlanan 'Tarım Kredi Sıfır Marketi' konsepti sayesinden müşteriler, getirdikleri boş ambalajlarla alışveriş yaparak hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de uygun fiyatla ürün alabilecek.