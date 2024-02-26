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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 13:04

Atık lastikler geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor

Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Erdoğan Şahin, sadece LASDER aracılığıyla ömrünü tamamlamış lastiklerden ekonomiye 1,5 milyar liralık katkı sağladıklarını belirterek, 'Ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granüller, suni çim futbol sahasında zemin malzemesi, yürüyüş yolları, koşu pistleri ve rekreasyon alanlarında yer karosu olarak kullanılıyor.' dedi.

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