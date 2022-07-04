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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:05

Ata tohumlarının hasadı başladı! Atıl alanlara ekilmişti

Antalya'da atıl alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

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