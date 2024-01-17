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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 23:52

Araba satın alacaklar dikkat! İşte 52 bin TL ile 450 bin TL arası ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 52 bin TL ile 450 bin TL arası ikinci el arabalar…

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