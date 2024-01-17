Araba satın alacaklar dikkat! İşte 52 bin TL ile 450 bin TL arası ikinci el otomobiller

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Bu nedenle araba satın almak isteyenlerin, söz konusu ikinci el otomobil modellerine de dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.





Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 52 bin TL ile 450 bin TL arası ikinci el otomobil modelleri...