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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 14:08

Antalya'da hava trafiğinde rekor kırıldı! 204 ülkeye ve 211 noktaya uçuş gerçekleşti

Antalya'dan 204 ülkeye ve 211 noktaya uçuşun gerçekleştiği uluslararası havalimanında, 2023'te gerek yolcu gerekse uçak sayılarında rekor yoğunluk yaşandı.

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