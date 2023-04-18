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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:28

AnadoluJet'in Özbekistan seferini yapan ilk uçak! Törenle karşılandı

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te törenle karşılandı.

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