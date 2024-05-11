  • $32,2234
  • 34,9331
  • 2444.47
  • 10218.6

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:30

Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı…

Son dakika altın haberleri, Türkiye'deki birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Son günlerde düşüş gösteren gram altın, haftayı yükseliş ile kapattı. Peki 11 Mayıs 2024 tarihli; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.