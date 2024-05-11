Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı…

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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu, Türkiye'deki birçok insan tarafından günlük olarak araştırılıyor. Çünkü altını yatırım aracı olarak gören birçok vatandaş, alış-satış değerlerini merak ediyor. Öte yandan düğün sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte pek çok insan, altına yönelmeye başladı. Ayrıca haftanın son işlem günü de tamamlandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?