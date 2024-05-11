Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı…

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu, Türkiye'deki birçok insan tarafından günlük olarak araştırılıyor. Çünkü altını yatırım aracı olarak gören birçok vatandaş, alış-satış değerlerini merak ediyor. Öte yandan düğün sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte pek çok insan, altına yönelmeye başladı. Ayrıca haftanın son işlem günü de tamamlandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatlarındaki son durum incelendiğinde, son günlerde düşüş eğiliminde olan gram altının haftayı yükseliş ile kapattığı görüldü. Peki çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son dakika durum nedir? İşte 11 Mayıs 2024 çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...