Aliyev'den doğal gaz açıklaması: 8 milyar metreküp artıracağız

Enerji sektöründeki ilerlemelerin yalnızca Azerbaycan'a değil, bölge ülkelerine de katkı sunduğunu kaydeden Aliyev, "Geçtiğimiz yıl doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı. Üretimi artırmak istiyoruz çünkü sözleşmeler imzalandı ve süreç devam ediyor. Her şey plana uygun ilerlerse, 2030'a kadar doğal gaz ihracatımızı 8 milyar metreküp artıracağız ve bunu dış pazarlara sunacağız." ifadelerini kullandı.