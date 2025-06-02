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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 16:44 |

Aliyev'den doğal gaz açıklaması: 8 milyar metreküp artıracağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2024'te 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini ve üretimi artırmak istediklerini söyleyerek, 2030'a kadar ihracatı 8 milyar metreküp artıracaklarını bildirdi.

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