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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:41

Ağustosta hasat edilmeye başlandı! Sıcak havada acı mesaisi

Şanlıurfa'da, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından elde edilen coğrafi işaretli isot (pul biber), tezgahlarda yerini almaya başladı.

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