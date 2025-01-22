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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 13:40 |

Ağrılı girişimci deve kuşu çiftliği kurdu! 'Yumurtası 25 tavuk yumurtasına denk geliyor'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Akkurt, köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor. Gelen tepkilere kulak asmayan Akkurt, yılda 20 bin yavru üretmek istiyor.

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