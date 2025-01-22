Ağrılı girişimci deve kuşu çiftliği kurdu! 'Yumurtası 25 tavuk yumurtasına denk geliyor'

Deve kuşu üretiminin önemine dikkati çeken Akkurt, "Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Burayı kurarken çeşitli tepkiler aldım. 'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?' gibi tepkiler çevremden ve ailemden de vardı. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım." diye konuştu.