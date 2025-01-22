Ağrılı girişimci deve kuşu çiftliği kurdu! 'Yumurtası 25 tavuk yumurtasına denk geliyor'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Akkurt, köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor.
Ağrı Dağı manzarasına sahip çiftlikte 159 deve kuşu besleyen Akkurt, çiftliğin kuruluş hikayesini anlattı.
Deve kuşu üretiminin önemine dikkati çeken Akkurt, "Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Burayı kurarken çeşitli tepkiler aldım. 'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?' gibi tepkiler çevremden ve ailemden de vardı. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım." diye konuştu.
Çiftlikte deve kuşu sayısının zaman zaman 200'e ulaştığını ve ciddi talepler olduğunu dile getiren Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz bunları satmak değil, etlik ve damızlık üretmek. Yılda 20 bin yavru üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"YUMURTASI, 25 TAVUK YUMURTASINA DENK GELİYOR"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da Akkurt'un 2023 yılında müdürlüklerinden onay alarak deve kuşu yetiştiriciliğine başladığını söyledi.
Çiftlikte dişi, erkek, damızlık ve etlik olarak yaklaşık 159 deve kuşu bulunduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, "Deve kuşunun eti, yumurtası, tüyü ve derisi çok kıymetlidir. Eti yüzde 3 yağ oranına sahiptir. Yumurtası da yaklaşık 25 tavuk yumurtasına denk geliyor. Yapılan üretim çok kıymetli. Üreticimiz yapılan yatırımın büyük bir kısmını kendi emekleriyle yaptı. İl müdürlüğü olarak biz de bilgi, birikim ve deneyimlerimizle katkıda bulunmak için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz." dedi.