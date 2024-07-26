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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 14:42

Adeta çocuk gibi ilgi istiyor! Türkiye'nin 'beyaz altın'ı

Aydın'ın Söke ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması ve sağlıklı bir bitki gelişim süreci amacıyla arazilerde gerçekleştirilen gözlemler devam ederken ekili pamuklar yüzünü göstermeye başladı.

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