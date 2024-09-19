Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0553
  • 37,9855
  • 2818.73
  • 9969.09

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:18

Adana Kozan'da heyecanlı bekleyiş! 3. sondaj vuruluyor

Adana'nın Kozan ilçesinde petrol arama çalışmaları çerçevesinde 3. kez sondaj çalışması başlatıldı.