A101 30 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?
A101'in 30 Kasım Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Scooter, Motosiklet Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Kamp ve Piknik Ürünleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri ile Oyuncak grubunda sürpriz indirimler var.
Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 11,499 TL, 4K Ultra HD, alıcılı, Exxen, Youtube ve Netflix gibi prime Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, 2 yıl garantili android işletim sistemli dahili uydu, wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikli Onvo 55″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10,799 TL, Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,699 TL olarak satılacak.
A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1200 devirli SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 11,499 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 3,499 TL ve Samsung Mikrodalga Fırın 2,299 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.
A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma 6.5″ ekranlı 8 GB Ram, 128 GB dahili hafızalı Reeder S19 Max ProS Cep Telefonu 5,299 TL, Phılıps Şarj Kablosu 79,90 TL, Piranha Akıllı Saat 79,90 TL, Piranha 9958 Bluetooth Kulaklık 199 TL'den satışa sunulacak.
30 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ev aletlerinde ise; Singer Dikiş Makinesi 2,799 TL, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 899 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 649 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 849 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 999 TL, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 899 TL, Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 299 TL, Kiwi Çubuk El Blender 289 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 299 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 479 TL olacak.
A101'de bu hafta; APEC APX 150 CC Maxi Scooter 59,990 TL, Motosiklet Eldiveni 159 TL, Balaklava 34,90 TL, Neopren Yüz Maskesi 44,90 TL, Universal Motosiklet Brandası 199 TL olacak.
A101 30 Kasım 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri züccaciye grubunda harika ürünler karşılıyor. Verda Emaye Çaydanlık Takımı 399 TL, Verda Emaye Pişir Sakla Tancere 219 TL, Verda Emaye Ayaklı Kristal Tepeli Şekerlik 279 TL, Verda Emaye Sos Tavası 149 TL, Verda Emaye Vakumlu Saklama Kabı 3'lü Set 299 TL, Cem Nero Karnıyarık Tencere 299 TL, Cem Nero Tava 149 TL, Cem Nero Derin Tencere 299 TL, Rooc 4'lü Meyve Sebze Bıçağı 39,90 TL, Manuel Kollu Rende 199 TL, Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 599 TL, Desenli Sporcu Matarası 29,90 TL, Maxi Organizer 29,90 TL,
Bu fırsat ürünlerinin devamında; Buzdolabı Organizeri 19,90 TL, Bas Aç Mikrodalga 3'lü Saklama Kabı 29,90 TL, Trend 2'li Saklama Kabı 24,90 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 45 TL, Çöp Kovası 45 TL, Çift Fırçalı Gırgır 14,90 TL, Pasta Börek Saklama Kapları 59,90 TL, Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 29,90 TL, LAV Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL, LAV Desenli Bardak 19,90 TL, LAV Başucu Sürahisi 59,90 TL,
Keramika Pizza Tabağı 54,90 TL, Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 169 TL, Paşabahçe 6'lı Colby Reçellik 59,90 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 49,90 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 149 TL, Cam Saklama Kabı 17,50 TL, Ayran Sürahisi 49,90 TL, Karma Matara Çeşitleri 39,90 TL, Silikon Ürünler 17,50 TL, Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL olacak.
30 Kasım 2023 A101 Kataloğu Tekstil ve Giyim ürün fırsatları ise; Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,90 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 129,90 TL, Yastık Kılıfı 2'li 49,90 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 47,90 TL, Bulaşık Altlığı 19,50 TL.
Ev gereksinimleri kapsamındaki ürünlerde ise; Solar Kamp Duşu 179 TL, Çantalı Portatif Ocak 499 TL, Dedantörlü Kamp Sobası 269 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 169 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 159 TL, Kanepe 4,490 TL, Leone 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3,290 TL, Evona Banyo Dolabı 1,090 TL, Nevada Kitaplık 790 TL, Orta Sehpa 790 TL, TV Ünitesi 790 TL, Simay Çalışma Masası 1,090 TL, Kiwi Evcl Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2,990 TL, Kabin Boy PP Valiz 379 TL, Orta Boy PP Valiz 479 TL, Büyük Boy PP Valiz 579 TL olarak raflarda yerini alacak.