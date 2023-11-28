A101 30 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?







A101'in 30 Kasım Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Scooter, Motosiklet Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Kamp ve Piknik Ürünleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri ile Oyuncak grubunda sürpriz indirimler var.





Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 11,499 TL, 4K Ultra HD, alıcılı, Exxen, Youtube ve Netflix gibi prime Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, 2 yıl garantili android işletim sistemli dahili uydu, wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikli Onvo 55″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10,799 TL, Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,699 TL olarak satılacak.

