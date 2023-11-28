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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:16

A101 30 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e müşterilerin uzun zamandır beklediği Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşya, elektronik, tekstil, züccaciye ve mutfak grubunda harika ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Emaye Çaydanlık Takımı ve saklama kapları dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor.

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