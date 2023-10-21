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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:23

A101 21-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101'de bu hafta Cumhuriyet'in 100. yılına özel indirimlerle binlerce çeşit ürün satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen A101'de 'Hadi' uygulamaası ile alışveriş yapmak kazandırıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel indirimler kampanyası kapsamında 21-27 Ekim tarihleri arasında; Süt ve süt ürünleri, çay, atıştırmalıklar, bakliyat ve deterjanlarda kaçırılmayacak fırsatlar var. İşte A101'deki indirimli ürünler

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