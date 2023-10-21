A101 21-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

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A101, Cumhuriyet'in 100. yıl kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü indirimli olarak satışa sundu.

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21-27 Ekim tarihleri arasında uygulanacak indirim kampanyasında; Çay, salça, çamaşır ve bulaşık deterjanı, pirinç, sıvı yağ ve atıştırmalıklar daha uygun fiyata satılacak.

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Ayrıca Süt ve süt ürünleri, kuruyemişler ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte A101'in Cumhuriyetimizin 100. yıl kampanyasında yer alan fırsat ürünleri



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A101'DEN CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL KAMPANYA!



a101'in "Cumhuriyetimizin 100. yılını indirimlerle kutluyoruz" etiketiyle hazırladığı kataloğunda; Peynir, çay, süt, yoğurt, kuruyemiş çeşitleri, sıvı yağ, pirinç, makarna, traş bıçağı, deterjan, yumuşatıcı, un ve temizlik bezi gibi onlarca üründe indirimler uygulanıyor.

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Hadi uygulaması ile birlikte satılan ürünlerde yüzde 3 ile yüzde 10 nakit iade fırsatı var.

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Kampanyaya katılım için "Hadi" uygulamasını indirmek yeterli oluyor. İşte A101 broşüründeki indirimli ürünler...



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21-27 Ekim tarihleri arasında A101'de satılacak olan ürünler ve fiyat listeleri şu şekilde:



İçim Kaşar Peyniri 500 gr 92 TL Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 89 TL Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 79 TL



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Burcu Domates Salçası 830 gr 33,50 TL Piliç Döner 200 gr 30 TL Öncü Pul Biber 500 gr 79 TL Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 34 TL Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 13,50 TL Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 37 TL Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 165 TL

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Karlıdağ Tereyağı 750 gr 169 TL Karlıdağ Tereyağı 950 gr 215 TL Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 85 TL Sütaş Kaşar Peyniri 500 gr 91 TL

Ekici Kaşar Peyniri 400 gr 73 TL



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Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 21 TL Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 21 TL Zeo Siyah Zeytin 900 gr 89 TL Namet Dana Sucuk Çeşitleri 280 gr 63,90 TL Piliç Büfe Salam 850 gr 37,50 TL Piliç Büfe Salam 800 gr 35,50 TL



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Snickers Bar Çikolata 2x40 gr 17,50 TL Twix Xtra Bar Çikolata 75 gr 17,50 TL Lipton Buzlu Çay Çeşitleri 330 ml 13,50 TL 7UP / Pepsi Max / Pepsi Gazlı İçecek 330 ml 13 TL

