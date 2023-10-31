A101 2 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 indirimli ürünlerde bu hafta Karavan, Mobilyalar ve Çok Amaçlı Ev Eşyaları geliyor. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşya, elektronik, tekstil, züccaciye ve mutfak grubunda harika ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Koltuk Takımı 7,990 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3,490 TL fiyatlarıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri

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A101'in 2 Kasım Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Karavan, Mobilyalar, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler var.



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Kasım ayının ilk kataloğunu yayımlayan A101 indirimli ürünlerde bu hafta Teknoloji ürünleri öne çıkıyor.



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Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 5 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD Android işletim sistemli Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 15,999 TL, 4K Ultra HD Phılıps 50 UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili uydu ve wifi, bluetooth, 4K Ultra HD, alıcılı Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 20,999 TL, Webos işletim sistemli Onvo 55″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9,999 TL, Onvo 32″ UHD Smart Led TV 3,199 TL olarak satılacak.

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A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma 6 GB Ram, 128 GB dahili hafızalı Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7,699 TL, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 199 TL, Piranha Duvar Şarjı 79,90 TL, Piranha Klavye Mouse Set 249 TL, Realme 9 Pro Dual 5G 7,699 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL'den satışa sunulacak.

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A101 2 Kasım 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri züccaciye grubunda harika ürünler karşılıyor. Katlanır Piknik Masası 279 TL, Motivasyon 2'li Matara 149 TL, Paşabahçe Saklama Kabı 12,50 TL, Paşabahçe Tokio 6'lı Reçellik 49,90 TL, Paşabahçe Kayık Tabak 12,90 TL, Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 109 TL, Altın Fileli Üç Ayaklı Sunumluk 89,90 TL, Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 99 TL, Cam Matara 49,90 TL, Cem Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL, LAV Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL, Kek Kalıpları ve Fırın Tepsisi 109 TL, Metaltex 2 Katlı Sepet 129 TL, Metaltex 4 Katlı Metal Raf 129 TL, Katlanır Ürünler 24,90 TL, Bu fırsat ürünlerinin devamında; Kabin Boy PP Valiz 349 TL, Orta Boy PP Valiz 449 TL, Büyük Boy PP Valiz 549 TL, Büyük Makyaj Organizeri 99,90 TL, Küçük Makyaj Organizeri 39,90 TL, Bebek Askısı 6'lı 22,50 TL, Canlı Çiçek Para Çiçeği 22,90 TL olacak.

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A101 indirimli ürünlerde bu hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 8,599 TL, Çocuk kilidi, zaman erteleme, 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 7,199 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 451 litre net iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 8,599 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

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A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Elektronik ev Eşyaları grubunda; Onvo Mikrodalga Fırın 1,499 TL, Fantom Carbon Cyclone Süpürge 2,199 TL, Goodwest Midi Fırın 799 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL, Kiwi Çay Makinesi 479 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 399 TL fiyattan yer alıyor.

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A101'de bu haftanın öne çıkan diğer bir ürünü olan; Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 16,990 TL'den satılacak.

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A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Ev eşyaları ve mobilya kapsamında hazırlanan aktüel ürünlerde Koltuk Takımı 7,990 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3,490 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 2,500 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 1,390 TL, Legend Lux Torba Yatak 3,790 TL, Theraphy Süngerli Yatak 1,290 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1,490 TL'den satışa sunulacak.

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