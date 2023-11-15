A101 16 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e Kapüşonlu Mont 279 TL fiyatlageliyor. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşya, elektronik, tekstil, züccaciye, mobilya ve mutfak grubunda harika ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Halı 120x180 cm 379 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri

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Bu fırsat ürünlerinin devamında; Bazalı L Koltuk 8,990 TL, Masa Takımı 3,490 TL, Kabin Boy PP Valiz 349 TL, Orta Boy PP Valiz 449 TL, Büyük Boy PP Valiz 549 TL, Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL, Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL, Kuru Çiçek Buketi 29,90 TL olacak.





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A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 7,099 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 402 litre net iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 12,599 TL, REGAL Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 9,799 TL, Hyundai EC-107 Alkali detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1,999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.



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Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 5 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 70″ Ultra HD 4K Smart Led TV 22,999 TL, Toshıba 50 Ultra HD Smart TV 10,799 TL, Onvo 65″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 14,399 TL, Yine Onvo kalitesi ile dahili uydu, wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özelliği ve Webos işletim sistemli Onvo 43″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,699 TL, Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led TV 4,099 TL'den satılacak.



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A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 179 TL, Renkli Cam Kase 29,90 TL, Porselen Sufle Kabı 19,90 TL, Cam Matara 59,90 TL, Renkli Oval Kase 24,90 TL, Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL, Burç Desenli Kupa 14,90 TL, Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL, Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL, Papilla Basık Tencere 349 TL, Papilla Tava 199 TL, Papilla Derin Tencere 24 cm 349 TL, Emoji Pancake Tavası 229 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 299 TL, Servis Gereçleri 19,90 TL, Krema Pompası 16,90 TL, Rooc 3'lü Bıçak Seti 29,90 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 22,50 TL'den satılacak.

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Tekstil ve Giyim grubunda ise; Tekstil ve Giyim ürün fırsatları ise; Saçaklı 120×180 cm Kaymaz Taban Fitilli Halı 379 TL, Saçaklı 4m2 Kaymaz Taban Fitilli Halı 649 TL, Fitilşi Klozet Takımı 189 TL, Kurulama Bezi 2'li Takım 17,90 TL, Sofra Bezi 24,90 TL, Bay Kapüşonlu Softshell Mont 279 TL,





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A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; parmak izi okuyucu ve yüz tanıma 6.51″ ekran boyutuna sahip 8 GB Ram, 128 GB dahili hafızalı Qukıtel Cep Telefonu 4,699 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 2,099 TL, Phılıps 10.000 Mah Powerbank 329 TL, Oppo Hızlı Şarj Adaptörü 199 TL, Piranha Kulakiçi Kuaklık 199 TL, Scandisk 128 GB USB 3.2 Bellek 299 TL, Tenkli Ponpon Led 99,90 TL'den satışa sunulacak.

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