A101 14 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 17,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Toshiba 50″ Ultra HD Smart TV 10,799 TL olarak satılacak.

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Elektronik ürünlerin devamında ise; 2 yıl garantili parmak izi okuyuculu ve yüz tanıma sistemli, çift hatlı 256 GB dahili hafıza ve 8 GB Ram 6.51 ekran boyutuna sahip olan Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6,399 TL, Piranha Gaming Klavye 279 TL, Piranha Gaming Oyuncu Kulaklığı 299 TL, Piranha Gaming Mouse 149 TL, Piranha Mouse Pad 59,90 TL, Piranha Ambiyans Işık 299 TL, WD 2 TB Harici Disk 2,099 TL olarak raflarda yerini alacak.

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A101 kataloğunda bu hafta; Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2,899 TL fiyatıyla en çok talep gören ürün oluyor.

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A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 8,999 TL, Çocuk kilidi, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip olan 6 programlı SEG İnox Bulaşık Makinesi 8,399 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 471 litre net iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 14,999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

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14 Aralık tarihinde satışa sunulacak olan A101 aktüel ürünlerde valiz çeşitleri ve kompresör yer alıyor. A101'de bu hafta; Kabin Boy PP Valiz 479 TL, Orta Boy PP Valiz 579 TL, Büyük Boy PP Valiz 679 TL, Piranha Mini Kompresör 449 TL, Sıcak Su Torbası 39,90 TL, Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 449 TL'den raflarda yer alacak.

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A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Ev eşyaları ve mobilya kapsamında hazırlanan aktüel ürünlerde; Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL, Sinbo Airfryer Fırın 2,699 TL, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2,899 TL, Kiwi Kahve Köpürtücü 129 TL, Kiwi Çelik Kettle 299 TL, Kiwi Yağlı Radyatör 899 TL, Kiwi El Mikseri 259 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 219 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 349 TL'den satışa sunulacak.

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A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; Yazıcı tarayıcı ve fotokopi özellikli Çok Fonksiyonlu KYOCERA Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4,199 TL'den satışa sunulacak.

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A101'de bu haftanın öne çıkan diğer bir ürünü olan; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 32,990 TL'den satılacak.

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A101 Kataloğu Tekstil ve Giyim grubundaki ürün fırsatları ise; JUNO Erkek Terlik 34,90 TL, JUNO Kadın Yıldızlı Kalın Taban Bot 129 TL, JUNO Kadın Terlik 34,90 TL, Çift Kişilik Yorgan 279 TL, Tek Kişilik Yorgan 239 TL, Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL, Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 439 TL, Kapitone Silikon Yastık 89,90 TL, Bayan Kapüşonlu Süpersoft Takım 249 TL, Penti Bayan Termal Tayt 99,90 TL olacak.

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A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Elektronik ev Eşyaları grubunda; İkili Katlanır Yataklı Koltuk 5.600 TL, Sinbo 3 Katlı Raf 199 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 2.490 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL, Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.790 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1.490 TL, Therapy Süngerli Yatak 1.290 TL fiyattan yer alıyor.

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