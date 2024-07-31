A101 1 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu! Halı yıkama makinesi ve buharlı temizleyici geliyor!
A101 1 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran A101'de bu 1 Ağustos'ta yine yok yok. Kiwi marka koltuk ve halı yıkama makinesi 3.499 TL'den; buharlı temizleyici ise 2.799 TL'den satılacak. Onvo dikey şarjlı süpürge 3.499 TL'den, Volta iki tekerlekli elektrikli moped 28.990 TL'den alıcısını bekleyecek. İşte kataloğun tamamı...