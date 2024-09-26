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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:27

800 yıllık madenden çıkartılıyor! Dünyanın dört bir yanından talep var

Nevşehir'de 800 yıllık madenden çıkarılan kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

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