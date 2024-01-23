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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 23:40

80 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobiller…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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