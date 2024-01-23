80 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobiller…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerine de yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 80 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...