80 bin TL'den başlıyor! Dikkat: Bu otomobiller kapış kapış gidiyor

Otomobil fiyatlarındaki artış vatandaşları icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabalara yönlendirebiliyor.
Piyasaya kıyasla daha uyguna satılan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan araçlara adeta teklif yağıyor. Ek olarak çalışmayacak durumdaki otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.
İşte 80 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobiller...
1994 Model, TOFAS-FIAT Marka, ŞAHİN Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel.
Fiyat: 81 bin TL
1997 Model, CITROEN Marka, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Fiyat: 160 bin TL
2000 Model, Tofaş Fiat DOĞAN 1.6 İE model, Benzin - Lpg Yakıtlı, Düz Vites, Kırmızı(Şiraz) Renkli, Sedan Tipli.
Fiyat: 120 bin TL
1990 Model, TOFAS-FIAT Marka, ŞAHİN Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
Fiyat: 80 bin TL
1998 Model, TOYOTA Marka, COROLLA 1.3 XL AC Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 150 bin TL
1993 Model, TOFAS-FIAT Marka, 131 ŞAHİN Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 115 bin 500 TL
1987 Model, OPEL Marka, KADETT GL Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Fiyat: 95 bin TL
1987 Model, OPEL Marka, KADETT GL Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Mavi.
Fiyat: 130 bin TL