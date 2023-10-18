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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:33

80 bin TL'den başlıyor! Dikkat: Bu otomobiller kapış kapış gidiyor

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle birçok vatandaş sıfır araba almakta zorlanıyor. Ayrıca bu durumda pek çok vatandaş icradan satılan ikinci el otomobil modellerini de uygun fiyatları nedeniyle tercih edebiliyor. İşte söz konusu 80 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden arabalar…

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