80 bin TL'den başlıyor! Dikkat: Bu otomobiller kapış kapış gidiyor

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Otomobil fiyatlarındaki artış vatandaşları icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabalara yönlendirebiliyor.





Piyasaya kıyasla daha uyguna satılan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan araçlara adeta teklif yağıyor. Ek olarak çalışmayacak durumdaki otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.





İşte 80 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobiller...