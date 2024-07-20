8 bankadan faizsiz kredi fırsatı!

Faizsiz kredi, acil nakit ihtiyacı olan birçok vatandaşın ilk tercihi oluyor. Bu nedenle pek çok insan tarafından son dakika faizsiz kredi fırsatları araştırılıyor.
Bu noktada, 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı.
8 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ FIRSATI
Son dakika faizsiz kredi haberleri birçok vatandaşın gündeminde. Çünkü faizsiz sunulan kredi fırsatları, vatandaşlara adeta can suyu oluyor.
Bu noktada; QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Albaraka ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) faizsiz kredi fırsatlarını duyurdu.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel;
Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans.
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Yeni müşterilere özel;
Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.
NOTLAR
Yukarıdaki faizsiz kredi tutarları, 20 Temmuz 2024 tarihinde belirtildi.
Farklı bir tarihte, farklı tutarlar ve vade farkları ile karşılaşılabilir.
Kredi çekmeden önce diğer bankaların faizsiz tutarları da incelenebilir.
Kredi başvurusu, kredi notu puanına göre olumlu veya olumsuz yönde sonuçlanabilir.