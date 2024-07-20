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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:44

8 bankadan faizsiz kredi fırsatı!

Faizsiz kredi fırsatları birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Çünkü acil ihtiyaçlarda başvurulan kredi, faizsiz olduğunda adeta can suyu gibi görülüyor. Öte yandan 8 banka son dakika faizsiz kredi fırsatını açıkladı. İşte detaylar…