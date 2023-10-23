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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:29

750 ton rekolte bekleniyor... Kestane hasadı başladı

Türkiye'nin önemli kestane üretim bölgelerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestanelerde hasat başladı.

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