70.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobil alacaklar dikkat…

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Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor. Bu nedenle söz konusu arabalara, ikinci el otomobil almayı düşünenlerin dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.





İşte 70.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...