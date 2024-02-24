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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 21:05

70.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobil alacaklar dikkat…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 70.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden arabalar…

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