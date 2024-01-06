70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle pek çok vatandaş alternatif tercihlere de yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerini kaçıranlar adeta pişman olabiliyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 70 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...