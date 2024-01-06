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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 22:41

70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba almaktan vazgeçti. Ayrıca bazı vatandaşlar alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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