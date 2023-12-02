70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte adeta kapış kapış giden otomobiller

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Otomobil fiyatlarındaki değişiklik, vergi ve kredi faiz oranları gibi birçok farklı sebeple ilişkili olarak farklılık gösterebiliyor. Ayrıca otomobil fiyatların yükselmesi, pek çok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirebiliyor. Bu nedenle alternatif tercihler de değerlendirilebiliyor.





Sıfır otomobil almakta güçlük yaşayan birçok vatandaş, ikinci el otomobillere yönelebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.

Piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Kaçıran ise pişman olabiliyor. Çalışmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu o otomobil modelleri...