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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 21:13

70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte adeta kapış kapış giden otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi birçok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle bazı otomobil tutkunları, ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icradan satışa sunulan ikinci el arabalar da tercih edilebiliyor. İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu o modeller…

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