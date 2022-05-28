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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:26

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi! Çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da da başladı.

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