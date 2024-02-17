65 bin TL'den başlıyor: İşte kapış kapış giden ikinci el otomobiller!

İkinci el otomobil modelleri, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.
İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri ise, yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte 65 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...
2005 Model, NISSAN Marka, PRİMERA 1.6 TEKNA SEDAN Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gümüş Gri.
1999 Model, FORD Marka, Escort CLX 1.6 Tipli.
RENAULT Marka, BRODWAY 1.4 RN Tipli.
2001 Model, CITROEN Marka.
1997 Model, DAEWOO Marka, SÜPER SALOON 20. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Rengi Gri.
1993 Model, FIAT Marka, TEMPRA SX Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
2001 Model, RENAULT Marka, MEGANE COUPE 1,6 Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
2009 Model, HYUNDAI Marka, GETZ 1.4 Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2004 Model, OPEL Marka, Vectra 1.6I NB COMF. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
1998 Model, RENAULT Marka, Rengi Siyah.
1992 Model, RENAULT Marka.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sation Wagon, Rengi Beyaz.
1994 Model, RENAULT Marka.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Yukarıdaki ikinci el otomobil modelleri ve diğer araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabiliyor.