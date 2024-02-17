65 bin TL'den başlıyor: İşte kapış kapış giden ikinci el otomobiller!

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İkinci el otomobil modelleri, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri ise, yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 65 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...