  • $30,849
  • 33,2427
  • 1995.21
  • 9250.36

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 19:18

65 bin TL'den başlıyor: İşte kapış kapış giden ikinci el otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle birçok vatandaş alternatif tercih olarak ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.