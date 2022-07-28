60'ın üzerinde ülkeye satılıyor! Kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayor

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Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezi konumundaki Torbalı'da tarlalarda "kırmızı mesai" kavurucu sıcağa rağmen devam ediyor.

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Kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayan bölgede bin bir zahmetle hazırlanan ürünler Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, İtalya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde ülkeye satılıyor.

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Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, ovada yetiştirildikten sonra güneşte kurutulan domatesin yine buradaki fabrikalarda işlenip dünya pazarlarına gönderildiğini söyledi.

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Tuz Gölü'nde domates kurutuldu

Kurutulmuş domates sektörünün ülke geneline yayılmaya başladığını vurgulayan Olgun, şunları söyledi:

"Bu yıl bizi sevindiren birkaç tane gelişme var. Tarıma dayalı sanayi modeli olarak uyguladığımız kuru domates, Türkiye'nin birçok yerinde uygulanmaya başladı. Çeşitli bölgelerden bu konuda bizden fikir alanlar oldu. Kahramanmaraş, Siverek ve Adıyaman'da çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca Tuz Gölü'nde domates kurutulması fikri üzerine uzunca çalışmalar yaptık. Bu işleminin yapılabilmesi için güneş açısı ve nem oranı önemli."

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Olgun, özellikle pizza ve makarnalarda kullanımı dolayısıyla gıda endüstrisinin talep ettiği bu üründe geçen yıl 106 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi.

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İhracatta bu yıl 100 milyon dolarlık rakamı hedeflediklerini vurgulayan Olgun, "Son dönemde Brezilya bizden çok mal çekiyor. Bütün sandviçlerinde kurutulmuş domates kullanıyorlar. Yani hakikaten oradaki sandviçleri en lezzetli hale getiren kurutulmuş domates. Oda olarak kuru domatesin ülkemizdeki tescilinin yanı sıra uluslararası marka başvurusu da yapacağız." dedi.

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Fiyatlar üreticiyi sevindirdi

Bu sezon Torbalı'da yaklaşık 21 bin dönüm alanda domates ekimi yapıldığını, bunun yüzde 80'inin salçalık, yüzde 20'sinin ise kurutmalık olarak değerlendirileceğini söyleyen Abdulvahap Olgun, bu dönemde 36 bin ton civarında ürün elde edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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Kuru domates üreticisi Kemal Saygıner ise ekim sezonuna tereddütlü giren domates çiftçisinin fiyatlar sayesinde yüzünün güldüğünü belirtti.

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Salçalık domatesin yanında kurutulmuş domatesin çiftçiyi fiyat dengesi açısından destekleyen bir unsur olduğunu vurgulayan Saygıner, "Döviz kazandırıcı faaliyet olarak görevimizi yapıyoruz. Torbalı gerçekten çok özel bir yer, burada çok büyük salça fabrikaları var. Çiftçinin bu domatesten vazgeçmesi mümkün değil. Yani bu bölge domates için çok özel." ifadelerini kullandı.

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