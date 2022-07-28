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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:06

60'ın üzerinde ülkeye satılıyor! Kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayor

Son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domateste üretimin yaklaşık yüzde 95'ini karşılayan İzmir'in Torbalı ilçesi, yavaş yavaş üretimin başka bölgelerde yaygınlaştığı bu sektörde öncü oldu.

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