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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:32

60.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobiller…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil satın almayı da tercih edebiliyorlar. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 60.000 TL'den başlayan arabalar…

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