60.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobiller…

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Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobil tercih etmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





60.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 60.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...