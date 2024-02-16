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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 19:36

60.000 TL'den başlıyor: İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş uygun fiyatlı araba arayışına girişti. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 60.000 TL'den başlayan o arabalar…

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