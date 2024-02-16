60.000 TL'den başlıyor: İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil satın almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri önerilen, 60.000 TL'den başlayan arabalar...