60 KPSS puanı yetiyor: İlan resmen açıklandı! Onlarca personel alımı yapılacak…

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok vatandaş, KPSS sınavına giriyor. KPSS puanı açıklandıktan sonra, puanına uygun olan çeşitli kamu kurumlarının ilanlarına başvuru yapabiliyor. Öte yandan düşük KPSS puanı ile personel alımı yapan yerler pek çok vatandaşın ilgi odağı olabiliyor. Bunun yanı sıra Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde onlarca sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı.
60 VE 70 KPSS PUANI İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde, çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere, pozisyona göre değişiklik göstererek en az 60 ve 70 KPSS puanı ile toplam 121 sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı.
Öte yandan adaylardan KPSS puanının yanı sıra farklı şartlar da isteniyor. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi tarafından duyurulan boş pozisyonlar aşağıda yer alıyor.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İLANI İLE İLGİLİ DETAYLAR
Kırıkkale Üniversitesi tarafından duyurulan sözleşmeli personel alımı ilanında, KPSS puanının yanı sıra adaylardan farklı şartlar da aranıyor.
Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı için başvurular, 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 08.30'da açıldı. Son başvuru tarihi ve saati ise, 31 Mayıs 2024 - 17.30 olarak belirtildi.