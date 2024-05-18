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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 00:04

60 KPSS puanı yetiyor: İlan resmen açıklandı! Onlarca personel alımı yapılacak…

Çalışma hayatını özel sektörde sürdüren birçok vatandaş, mevcut şartları beğenmediğinde çeşitli kamu kurumlarına başvuru yapabiliyor. Bu noktada belediyeler, üniversiteler ve bazı kamu kurumları, KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak personel alımı gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra, Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde onlarca sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde…

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