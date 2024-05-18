60 KPSS puanı yetiyor: İlan resmen açıklandı! Onlarca personel alımı yapılacak…

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Kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok vatandaş, KPSS sınavına giriyor. KPSS puanı açıklandıktan sonra, puanına uygun olan çeşitli kamu kurumlarının ilanlarına başvuru yapabiliyor. Öte yandan düşük KPSS puanı ile personel alımı yapan yerler pek çok vatandaşın ilgi odağı olabiliyor. Bunun yanı sıra Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde onlarca sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı.

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60 VE 70 KPSS PUANI İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde, çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere, pozisyona göre değişiklik göstererek en az 60 ve 70 KPSS puanı ile toplam 121 sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı.

Öte yandan adaylardan KPSS puanının yanı sıra farklı şartlar da isteniyor. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi tarafından duyurulan boş pozisyonlar aşağıda yer alıyor.



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