60 bin TL'den başlıyor: İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat!

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İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, pek çok farklı araba modelini inceleyebiliyor. Ayrıca karşılaştırmalar hem teknik özellikler hem de fiyat konusunda yapılabiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el otomobil modelleri de bazı vatandaşların ilgisini çekebiliyor.





60 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Öte yandan kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.







İşte 60 bin TL'den başlayan ve ikinci el otomobil satın alacakların dikkat etmeleri önerilen o arabalar...