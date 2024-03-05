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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 21:27

60 bin TL'den başlıyor: İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş öncelikle fiyat araştırması yapabiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el otomobil modelleri de birçok insanın ilgisini çekebiliyor. İşte 60 bin TL'den başlayan o arabalar…

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