60 bin TL'den başlıyor, en pahalısı 200 bin TL! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba alma isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyenlerin bir kısmı ise ikinci el araba modellerine yönelirken, diğer kısmı uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girdi.





İkinci el araba satın almak isteyen birçok vatandaşın dikkatini icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de çekebiliyor.





60 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor.





Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan uygun fiyatlı ikinci el araba modelleri pek çok insanın gündeminde yer alıyor.





İşte muhammen bedeli 60 bin TL ile 200 bin TL arası olan ikinci el araba modelleri...