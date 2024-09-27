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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:55

60 bin TL'den başlıyor, en pahalısı 200 bin TL! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba satın almaya yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından açık artırma usulü ile ihaleye çıkartılan otomobil modelleri de pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. İşte 60 bin TL'den başlayan ve en pahalısı 200 bin TL olan o ikinci el araba modelleri…