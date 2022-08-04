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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 11:54

6 bin lira burs ile iş garantisi verilecek! Başvuru için 5 Ağustos son gün

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, tarihi keşifte ortaya çıkarılan doğalgazın üretimine yönelik teknisyen ve mühendis kadrosu için de harekete geçildi. TPAO, yetiştirilecek mühendislik öğrencilerine ayda 6 bin liralık burs ve mezuniyette de iş garantisi verecek.

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