6 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



ŞOK 6 Aralık 2023 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Mystic Jungle çay seti 8 parça ürünü 142 TL, üçlü meşrubat bardağı 69,95 TL, güçlü su bardağı 54,95 TL, pasta tabağı tekli 27,95 TL, Silikon saplı spatula çeşitleri 29,95 TL, seramik pasta tabağı 29,95 TL, ahşap tepsi+ 6 adet çay tabağı 129 liradan satılıyor.





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ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan ürünler; 2 yıl garantili 9 Kg yıkama kapasiteli Hoover Çamaşır Makinesi 11299 TL, 5 Programlı Hoover Bulaşık Makinesi 8499 TL, 2 yıl garantsi hızlı soğutma ve tatil modu özelliği ile Altus Buzdolabı 14999 TL, Led göstergeli ve 6 Kg çamaşır yıkama kapasiteli Çamaşır Makinesi 7599 TL fiyatla satışa sunulacak. ŞOK 6 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; 2 yıl garantili Pantum Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı 4999 TL, Pantum Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 2799 TL, LG Şarjlı Dikey Süpürge 9199 TL, Sinbo Barbekü Izgara 599 TL, Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL, Fakir Mia Baskül 339 TL fiyatla yer alıyor.

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ŞOK'ta bu hafta tekstil ve giyim ürünleri geniş yer kaplıyor. Columbia Kadın Bird Mountoin Mont 4,499 TL, Columbia ICY Heights Kadın Kaban 3799 TL, Columbia St. Cloud Down Kadın Kaban 4999 TL, Columbia Puffect Kadın Mont 3499 TL, Columbia Powder Lite Kadın Mont 2999 TL, Columbia W Headvenly Mont 2999 TL, Columbia Pike Lake Cropped Kadın Mont 3499 TL, Columbia Ascender Softshell Erkek Mont 2999 TL, Pike Lake Erkek Mont 2999 TL, Columbia Creswood Waterproof Ayakkabı 2799 TL, Newton Pike Plus Waterproof Bot 3499 TL'den satılacak.



Şok aktüel ürünler kataloğunun fırsatları bu kadarla sınırlı değil tabi ki; Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, Ekstra yumuşak dokulu Wellsoft Battaniyesi 159 TL, Banyo Havlusu 149 TL, Yüz Havlusu 59,95 TL, El Havlusu 24,95 TL olarak satışa sunulacak.





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ŞOK kataloğunda fırsat ürünleri devamında; Kadın-Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL, Erkek Snekar 3'lü Çorap 34,95 TL, Kadın Snekar 3'lü Çorap 34,95 TL, Slazenger Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 219 TL, Slazenger Tam Fermuarlı Kadın Polar Üst 219 TL, Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL fiyatla raflarda yerini alacak.



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Çok amaçlı ev eşyaları grubunda ise; Kül tablası, bardak altlığı, çift renk tabak çift renk büyük kase ve çift renk bardak gibi ürünlerde uygun fiyatlarla raflara giriyor.