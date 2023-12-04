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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 16:47

6 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 6 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektronik ve beyaz eşyalar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Sinbo SBG 7110 barbekü ızgara 599 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 6 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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