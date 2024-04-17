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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 23:47

55.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el araba modelleri…

İkinci el araba satın almak isteyen birçok vatandaş, çeşitli marka ve modelleri inceleyebiliyor. Bu noktada fiyat ve performans araştırması yapabiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 55.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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