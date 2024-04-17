55.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el araba modelleri…

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İkinci el araba satın almak isteyen pek çok vatandaş bulunuyor. Çünkü sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş, ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada ikinci el araba satın alacak bazı vatandaşlar, çeşitli marka ve modelleri inceleyerek fiyat-performans araştırması yapabiliyor.





Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





55.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Nitekim icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, 55.000 TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu ikinci el araba modelleri...