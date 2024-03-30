  • $32,4113
  • 35,1999
  • 2327.74
  • 9142.4

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 20:57

50.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, fiyat ve performans araştırması yapıyor. Bu noktada çeşitli araba modellerini kıyaslayabiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o arabalar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.