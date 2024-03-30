50.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el satın almayı tercih ediyor. Bu noktada ikinci el otomobil satın almak isteyen bazı vatandaşlar, fiyat ve performans araştırması yapıyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte 50.000 TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...