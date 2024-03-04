50 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobiller…

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İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, çeşitli araba modellerini inceleyebiliyor. Ayrıca karşılaştırmalar teknik özelliklerin yanı sıra fiyat konusunda da yapılabiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 50 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...