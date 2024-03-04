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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Mart 2024 Pazartesi 21:25

50 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobiller…

İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok insan, fiyat araştırması yapabiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50 bin TL'den başlayan arabalar…

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